Уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом в Люберцах

Уголовное дело было возбуждено после дорожной аварии с участием рейсового автобуса, в результате которой пострадали более десяти человек. Инцидент произошел в Люберцах, передает Прокуратура Московской области.

Днем в воскресенье по участку трассы М-5 «Урал» следовал рейсовый автобус. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автобус выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковушку.

В результате пострадали двенадцать пассажиров автобуса. В их числе — ребенок. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир легковушки. Всем пострадавшим оказали медпомощь.