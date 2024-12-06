Уголовное дело возбудили после гибели двоих человек в результате пожара в частном доме в Богородском округе

Уголовное дело возбудили после гибели двоих человек в результате пожара, который произошел в частном доме на территории деревни Вишняково в Богородском округе. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью. Прокуратура Московской области устанавливает все обстоятельства случившегося.

Возгорание произошло вечером пятого декабря. В деревне из-за неисправности проводки загорелся деревянный дом. В областной Прокуратуре отметили, что причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрической гирлянде.

Жертвами пожара стали мужчина в возрасте 60 лет и его дочь, которой было около 30 лет.

Точные причины возгорания станут известны после пожарно-технической экспертизы.