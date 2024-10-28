Уголовное дело возбудили после гибели мужчины в результате ДТП в Воскресенске

Уголовное дело возбудили после гибели мужчины в результате дорожной аварии в Воскресенске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 октября на Рудничной улице. Автомобиль «ПАЗ» сбил мужчину, который ехал на велосипеде по проезжей части с правой стороны по ходу движения автомобиля.

Сбив человека, водитель авто скрылся. Пострадавшего госпитализировали, однако впоследствии он скончался в больнице.

Водителя установили. Им оказался местный житель 1959 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции.