Уголовное дело возбудили после гибели подростка в результате ДТП в Истре

Уголовное дело возбудили после гибели подростка в результате дорожной аварии в Истре, передает ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел на дороге «Волоколамское ш. — Бужарово — Савельево — Румянцево».

По данным ведомства, утром 2 января по указанной дороге следовала женщина за рулем автомобиля Suzuki. На 16-м километре она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Audi.

В результате ДТП пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира 2015 и 2016 годов рождения Suzuki. Всех госпитализировали. Впоследствии 9-летний ребенок скончался в больнице.