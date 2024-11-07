Уголовное дело возбудили после гибели велосипедиста в результате ДТП в Раменском

Уголовное дело было возбуждено после того, как велосипедист погиб в результате дорожной аварии в Раменском, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Ким в Ильинском. Мужчина 1969 года рождения следовал на велосипеде по дороге, когда его сбила иномарка. За рулем авто находился мужчина 1989 года рождения.

По данному факту возбудили дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть человека.