Уголовное дело возбудили после избиения школьницы сверстницами в Котельниках

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после того, как группа школьниц избила сверстницу в Котельниках. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону. Также Прокуратура Московской области организовала проверку.

Инцидент произошел 9 декабря в туалете одной из школ Котельников. Несколько учениц начали вызывающе себя вести, нарушая общественный порядок. После этого у них произошел конфликт со школьницей, также находившейся в туалете, и девочки избили ее. При этом они снимали происходящее на телефон.

Пострадавшую школьницу госпитализировали. В рамках расследования специалисты изучили видеозапись случившегося, осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.