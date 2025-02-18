Уголовное дело возбудили после нападения мужчины на подростка в Балашихе
На мужчину, напавшего на подростка в Балашихе, завели уголовное дело
Фото: [ГСУ СК России по МО]
Уголовное дело возбудили после нападения мужчины на подростка в подъезде дома в Балашихе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Установление обстоятельств также находится на контроле Прокуратуры Московской области.
Инцидент произошел 15 февраля в жилом доме в Северном проезде. Житель Балашихи, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, без причины толкнул подростка в подъезде. Мальчик упал и ударился головой об пол. Его госпитализировали с сотрясением мозга.
Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию. По данному факту было возбуждено дело о хулиганстве.