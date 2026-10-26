В центре Москвы возможны ограничения мобильного интернета

Жителей и гостей центра Москвы предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом с 27 по 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Ограничения могут затронуть территорию внутри Третьего транспортного кольца. График такой: 27 и 28 октября — с 11:30 в течение дня, 29 октября — с 9:30. Причина — обеспечение безопасности на восьмом саммите Форума стран — экспортеров газа и третьем саммите «Россия — Африка».

При этом в ведомстве успокоили: социально значимые ресурсы и сервисы из «белого списка», голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi будут работать как обычно. Так что ограничения коснутся только мобильного интернета.

Ранее эксперты назвали причины быстрой разрядки смартфонов.