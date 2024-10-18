Уголовное дело возбудили после нападения собак на ребенка в Шатуре
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Уголовное дело было возбуждено после нападения своры бродячих собак на ребенка в Шатуре, передает ГСУ СК России по региону. Прокуратура Московской области проводит по данному факту проверку.
Инцидент произошел 17 октября во дворе жилого дома на улице Князева в поселке Бакшеево. Несколько бродячих собак набросились на подростка. На помощь ребенку пришла местная жительница, которая отогнала животных. В результате мальчик не пострадал.
По факту случившегося завели дело о ненадлежащей работе по отлову бездомных животных со стороны должностных лиц территориальной администрации. Также прокуратура проверит, соблюдается ли законодательство об ответственном обращении с животными.