Уголовное дело возбудили после нападения собак на ребенка в Шатуре

Уголовное дело было возбуждено после нападения своры бродячих собак на ребенка в Шатуре, передает ГСУ СК России по региону. Прокуратура Московской области проводит по данному факту проверку.

Инцидент произошел 17 октября во дворе жилого дома на улице Князева в поселке Бакшеево. Несколько бродячих собак набросились на подростка. На помощь ребенку пришла местная жительница, которая отогнала животных. В результате мальчик не пострадал.

По факту случившегося завели дело о ненадлежащей работе по отлову бездомных животных со стороны должностных лиц территориальной администрации. Также прокуратура проверит, соблюдается ли законодательство об ответственном обращении с животными.