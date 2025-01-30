Уголовное дело возбудили после повреждения имущества матери участника СВО в Королеве
В Королеве возбудили уголовные дела после повреждения имущества двух жительниц
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Королеве возбудили уголовные дела после повреждения имущества двух местных жительниц, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования.
Преступления были совершены вечером 27 января. В квартире матери военнослужащего, участника СВО разбили окно. В этот же вечер у автомобиля знакомой бойца спецоперации порезали шины.
Как отмечается в сообщении полиции, автомобиль был припаркован во дворе дома на улице Маяковского в микрорайоне Юбилейный. Личности злоумышленников устанавливаются.