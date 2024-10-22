Уголовное дело возбудили после разбойного нападения на мужчину в Мытищах

Уголовное дело возбудили после разбойного нападения на мужчину 1979 года рождения в Мытищах, передает ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел 21 октября.

По данным ведомства, возле ТЦ на Осташковском шоссе неизвестные угрожали потерпевшему ножом и похитили сумку с деньгами. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

После того, как мужчина оказал злоумышленникам сопротивление, те избили его и скрылись. Житель обратился за помощью в медучреждение.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности нападавших.