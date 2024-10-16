Уголовное дело возбудили после убийства мужчины в Солнечногорске, передает ГСУ СКР по Подмосковью. Прокуратура Московской области взяла ход расследования под контроль.

Преступление было совершено в деревне Меленки утром в среду. Неустановленный злоумышленник, находясь за рулем авто, как минимум три раза выстрелил в окно водительской двери машины, где находился потерпевший.

От полученных ранений житель в возрасте сорока четырех лет скончался на месте. При этом его машина продолжила движение, пока не уперлась в забор дома.