Уголовное дело возбудили после взрыва на территории промзоны в Пушкино

Уголовное дело возбудили после взрыва, который произошел на территории промышленной зоны в Пушкино, передает ГСУ СК России по Подмосковью. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел сегодня примерно в час дня в складском помещении здания на Центральной улице в поселке Лесной. В результате взрыва возник пожар и обрушился второй этаж постройки.

Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники СК приступят к осмотру территории после ликвидации возгорания и разбора завалов.