Уголовное дело возбудили в Одинцово после покушения на убийство местного жителя, передает Прокуратура Московской области. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.

Инцидент произошел минувшей ночью в Барвихе. Возле одного из жилых домов поссорились двое мужчин. В ходе разборок один из них нанес оппоненту удар ножом в живот.

38-летнего пострадавшего госпитализировали. Личность нападавшего установили, мужчина был задержан. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как отметили в ГСУ СК России по региону, фигурант дела — уроженец иностранного государства.