Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели двоих детей в результате пожара. Инцидент произошел в Воскресенске, сообщили в Прокуратуре Московской области.

Так, вечером в воскресенье загорелась постройка, расположенная на Малиновой улице. В здании на время возведения жилого дома проживала семья с тремя детьми.

В результате возгорания погибли две девочки в возрасте десяти и одиннадцати лет.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания электрического котла отопления.