Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели водителя иномарки в ДТП с фурой

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели в ДТП водителя 1999 года рождения.

Авария случилась в ночь на четверг на восемьдесят третьем километре трассы М-12 в Орехово-Зуево. Там столкнулись легковая машина и грузовик. Водитель первой погиб на месте.

Как пишет издание Regoins, по словам очевидцев, водитель легкового автомобиля ехал со скоростью около трехсот километров в час. Дорожно-транспортное происшествие случилось в тот момент, когда большегруз перестраивался на другую полосу.