Уголовное дело завели на водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП в Солнечногорске

Уголовное дело завели на водителя автобуса, который совершил ДТП в Солнечногорске, передает ГУ МВД России по Московской области. В результате аварии погибли два человека.

Инцидент произошел на участке трассы М-10 «Россия». На дороге столкнулись автобус King Long и три легковых автомобиля. После этого водитель второго автобуса врезался в стоявший автобус и сбил людей, выходивших из него.

В результате столкновения один из пассажиров от полученных травм скончался на месте. Второго госпитализировали, но впоследствии он тоже скончался.

На водителя второго автобуса — 64-летнего мужчину — завели дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.