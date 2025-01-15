Уголовное дело завели на водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП в Солнечногорске
На водителя автобуса, совершившее ДТП в Солнечногорске, завели дело
Фото: [t.me/gumvd50]
Уголовное дело завели на водителя автобуса, который совершил ДТП в Солнечногорске, передает ГУ МВД России по Московской области. В результате аварии погибли два человека.
Инцидент произошел на участке трассы М-10 «Россия». На дороге столкнулись автобус King Long и три легковых автомобиля. После этого водитель второго автобуса врезался в стоявший автобус и сбил людей, выходивших из него.
В результате столкновения один из пассажиров от полученных травм скончался на месте. Второго госпитализировали, но впоследствии он тоже скончался.
На водителя второго автобуса — 64-летнего мужчину — завели дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.