Уголовное дело завели на водителя, который сбил двоих подростков в Сергиевом Посаде

Уголовное дело завели на водителя иномарки, который сбил двоих подростков в Сергиевом Посаде, передает ГУ МВД России по Московской области. Фигуранта задержали.

Инцидент произошел накануне на пятом километре дороги «Сергиев Посад — Хотьково». Мужчина 1995 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi, сбил пешеходов в возрасте 12 и 17 лет. Подростки пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии несовершеннолетние получили тяжелые травмы и были доставлены в медучреждение.