Уголовное дело завели на жителя Химок, который зарезал 5-месячного щенка

Уголовное дело завели в Химках на местного жителя, который зарезал пятимесячного щенка, желая избавиться от животного. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Ход расследования находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел 21 ноября в лесополосе в микрорайоне Школьный в деревне Брехово. Злоумышленник, желая избавиться от своего щенка, нанес по телу животного многочисленные удары ножом.

Щенка с множественными ранениями обнаружили прохожие. Животное экстренно доставили в ветеринарную клинику, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Тридцатилетний злоумышленник задержан. Мужчина полностью признал вину в совершении преступления. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.