Уголовное дело завели на жительницу Подольска, которая повредила памятник «Скорбящая мать»

Уголовное дело завели на жительницу Подольска, которая повредила памятник-монумент «Скорбящая мать», сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Ход расследования находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Преступление было совершено вечером 27 октября. Женщина в возрасте 36 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла четыре венка, которые были возложены к памятнику в Климовске.

В ходе расследования специалисты изъяли запись с камер видеонаблюдения, на которую попал момент совершения преступления. В ближайшее время жительницу доставят к следователю.