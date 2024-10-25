Уголовное дело завели после незаконной вырубки деревьев в парке «Лосиный остров»
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Уголовное дело завели после того, как в национальном парке «Лосиный остров» незаконно были вырублены деревья. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Ранее межрайонная природоохранная прокуратура проверила, соблюдаются ли требования природоохранного законодательства на участке, расположенном в границах ООПТ.
Выяснилось, что в 40 квартале Алексеевского лесопарка незаконно вырубили деревья. В результате парку был причинен крупный ущерб.