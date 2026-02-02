УК Подмосковья очистили от сосулек почти 3 тыс. крыш

Управляющие компании Подмосковья в рамках плановых мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов в зимний период очистили от сосулек порядка 2,5 тыс. кровель многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе работ они удалили с карнизов и водосточных труб несколько десятков тонн ледяных наростов и сосулек. Наибольший объем работ провели в Люберцах, Королеве, Химках. Особое внимание УК уделили домам, прилегающим к тротуарам, с высокой проходимостью и социально значимым объектам. Работу выстраивали на основе поступающих обращений от жителей через ЕДС, а также по планам регулярного обхода территорий.

Сообщить о сосульках на крыше можно в Единую диспетчерскую службу Московской области — ЕДС МО или в территориальный отдел министерства.

