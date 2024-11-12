Укладка асфальта завершилась на строящемся путепроводе у платформы «Быково»

Укладка асфальта завершилась на путепроводе, который возводится у платформы «Быково» в Раменском, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До конца текущего месяца на объекте планируется завершить укладку покрытия на кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и Леволинейной улицы.

Помимо этого, в ближайших планах — технические испытания металлической части пролета путепровода. Запуск движения по путепроводу запланирован на конец этого года.