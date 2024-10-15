«Умная» операционная заработала в МОНИИАГ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Уникальная «умная» операционная заработала в МОНИИАГ. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, это интегрированная операционная, которая объединяет возможности различных инженерных и роботических систем.
Так, в новой операционной используются в работе роботический хирургический комплекс «Да Винчи», инженерные системы и современная система 3D-визуализации.
Здесь проводят малоинвазивные операции. В ходе работы врачи могут управлять оборудованием, инженерными системами, видеонаблюдением и архивированием материалов операций в одном месте и в режиме реального времени.
«На данный момент в регионе работает две такие системы — в Воскресенской больнице и Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Также роботической системой у нас оснащен детский центр им. Рошаля», - рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.