Уникальная «умная» операционная заработала в МОНИИАГ. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, это интегрированная операционная, которая объединяет возможности различных инженерных и роботических систем.

Так, в новой операционной используются в работе роботический хирургический комплекс «Да Винчи», инженерные системы и современная система 3D-визуализации.

Здесь проводят малоинвазивные операции. В ходе работы врачи могут управлять оборудованием, инженерными системами, видеонаблюдением и архивированием материалов операций в одном месте и в режиме реального времени.