Умный сервис для получения статуса многодетной семьи появился в Подмосковье

Услугу для присвоения статуса многодетной семьи обновили на сайте госуслуг региона, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, начал работу умный сервис, который подключен к онлайн-форме заявления на получение статуса многодетной семьи. Он проверяет вводимые пользователем данные через информационную систему и отображает их.

Услуга доступна в разделе «Личные документы», далее — «Соцподдержка». Она предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней.