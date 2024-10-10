Умный сервис для расчета дохода при оформлении соцпомощи запустили в Подмосковье

Умный сервис для предварительного расчета дохода семьи при оформлении социальной помощи запустили в Подмосковье, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис подключен к онлайн-услуге по оформлению экстренной помощи населению. С его помощью удастся сократить число отказов в предоставлении услуги.

В области ежегодно указанную меру поддержки оформляют более 40 тысяч человек. В региональном бюджете на ее предоставление заложили более 517 миллионов рублей. С начала этого года за льготой обратились более 33 тысяч жителей.