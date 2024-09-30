Уникальные курительные трубки нашли в ходе раскопок в подмосковном Зарайске

Уникальные курительные трубки второй половины восемнадцатого века обнаружили в ходе раскопок в Зарайске, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Изделия выполнены из коричневой глины. Всего было найдено два экземпляра: у одного повреждена чашечка, а у второго отколота часть втулки.

Трубки украшены изображениями гроздьев винограда и оттисками рельефных штампов в виде цветочных полурозеток.

Находки представляют собой значительную ценность. Трубки могли принадлежать как крестьянам, так и знати.