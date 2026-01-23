Уникальный центр благополучия животных появится в Подмосковье

Уникальный центр благополучия животных под названием «Лохматый ангел» появится в Подмосковье. Подробнее о проекте рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Центр откроется в Красногорске по инициативе региональной общественной организации «Экология человека». Его целью станет решение вопросов бездомности животных. Особое внимание будет уделено просветительской работе и проведению массовых стерилизационных процедур.

В центре обустроят зону приюта для животных с вольерами и площадками для выгула, ветеринарную клинику, административные помещения.

Уже получено разрешение на строительство первого объекта — двухэтажного административно-ветеринарного блока. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет около 4 млн руб.

