Урок на тему открытия собственного дела провели в школах Подмосковья

Школьникам Подмосковья рассказали, как открыть свое дело

В подмосковных школах и колледжах провели занятие из цикла «Разговоры о важном» на тему открытия своего бизнеса. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Школьникам и студентам рассказали об основах предпринимательского дела, необходимых качествах для открытия бизнеса, этапах запуска проекта, поиске идей, мерах господдержки.

Участники обсудили актуальные вопросы занятия, выполнили письменные задания и поработали в группах над разработкой своих проектов.

Спикером стал председатель Общественного совета при Минэкономразвития РФ, основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.

