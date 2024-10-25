Уроки электробезопасности прошли в школах Егорьевска и Серпухова в этом месяце. Занятия проводят сотрудники АО «Мособлэнерго», передает Министерство энергетики Московской области.

В Егорьевске урок прошел в школе №2, его посетили 44 ученика. Ребятам рассказали о принципах работы электросетей, правилах обращения с электроприборами, мерах помощи при поражении током.

В Серпухове занятие провели в школе №10. Урок посетили свыше ста третьеклассников. Дети узнали о пользе и угрозе электричества, а также о правилах электробезопасности.