Урожай сои полностью убрали с полей в Подмосковье

В регионе завершилась уборка урожая сои. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, эту культуру высадили на площади более пятнадцати с половиной тысяч гектаров.

В результате валовый сбор сои в регионе составил более 29 тысяч тонн. Этот показатель на двадцать тонн больше, чем годом ранее. Средняя урожайность составила девятнадцать центнеров на гектар.

Соя входит в группу масличных культур. Их сбор в области близится к завершению. Аграрии уже собрали почти 116 тысяч тонн озимого и ярового рапса, сои и подсолнечника.