Урожай сои полностью убрали с полей в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В регионе завершилась уборка урожая сои. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, эту культуру высадили на площади более пятнадцати с половиной тысяч гектаров.
В результате валовый сбор сои в регионе составил более 29 тысяч тонн. Этот показатель на двадцать тонн больше, чем годом ранее. Средняя урожайность составила девятнадцать центнеров на гектар.
Соя входит в группу масличных культур. Их сбор в области близится к завершению. Аграрии уже собрали почти 116 тысяч тонн озимого и ярового рапса, сои и подсолнечника.