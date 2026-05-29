Установлена новая подстанция для подключения к электроснабжению 25 земельных участков в Павловском Посаде

В конце мая специалисты «Мособлэнерго» завершили установку комплектной трансформаторной подстанции в районе Степуринской улицы в Павловском Посаде. Объект обеспечит электроснабжение около 25 земельных участков, на которых расположены торговые павильоны и объекты частной жилой застройки. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.