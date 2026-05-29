Установлена новая подстанция для подключения к электроснабжению 25 земельных участков в Павловском Посаде
В Павловском Посаде установили новую трансформаторную подстанцию
Фото: [«Мособлэнерго»]
В конце мая специалисты «Мособлэнерго» завершили установку комплектной трансформаторной подстанции в районе Степуринской улицы в Павловском Посаде. Объект обеспечит электроснабжение около 25 земельных участков, на которых расположены торговые павильоны и объекты частной жилой застройки. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
В рамках договора технологического присоединения энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию КТП‑98. Оборудование оснащено силовым трансформатором мощностью 250 кВА.
Помимо этого, специалисты смонтировали 2 воздушные линии электропередачи — ВЛ‑6 кВ и ВЛ‑0,4 кВ. Общая протяженность новых ЛЭП составила 550 м. Они запитаны от установленной подстанции. Благодаря проведенным работам потребители получат электроснабжение суммарной мощностью 250 кВт по 3-й категории надежности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл пленарную дискуссию в рамках форума «Эффективная РСО».