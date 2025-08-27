Устранение последствий утечки на трубопроводе в Левобережном находится на контроле главы Химок

Устранение последствий утечки, которая произошла утром 27 августа на трубопроводе в Левобережном в Химках, находится на контроле главы округа Елены Земляковой.

Инцидент произошел, когда специалисты «ТСК Мосэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезону проводили температурные испытания теплосетей. По данному факту началась проверка, сообщили до этого в прокуратуре Московской области.

На место аварии оперативно прибыли специалисты «ТСК Мосэнерго» для устранения последствий. Как сообщила Землякова, на данный момент утечка воды прекращена.

«Участок утечки огорожен для безопасности всех жителей. Сотрудники проводят работы для точного определения места повреждения и его скорейшего устранения», — рассказала глава.

Также в Химкинской клинической больнице сообщили о состоянии мужчины, который пострадал в результате инцидента. Житель пытался эвакуировать свой автомобиль и обжег ступни. Его экстренно доставили в отделение травматологии. Мужчина был в удовлетворительном состоянии и отказался от госпитализации, однако по рекомендации врачей его на время перевели в стационар для наблюдения. Ожидается, что уже завтра он будет выписан.

На данный момент подача горячей воды приостановлена для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. Сроки восстановления подачи ГВС уточняются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по подготовке округов к зиме.