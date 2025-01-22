Устройство фундамента завершили на пешеходном переходе, строящемся в Красково

Работы по устройству фундамента завершились на пешеходном переходе, который строится в поселке Красково в Люберцах, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На объекте продолжаются работы по устройству ригеля опоры с северной стороны на улице КСЗ и по переустройству инженерных сетей. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Переход строится через Егорьевское шоссе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ввод объекта позволит обеспечить безопасный подход к новой школе у ЖК «Новокрасково».

В состав сооружения войдут пролетное строение и башни-сходы, которые будут оборудованы для маломобильных жителей. Также обустроят лифты грузоподъемностью до 1 тонны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском досрочно открыли путепровод возле станции «Быково».