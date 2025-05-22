В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе реконструкции дороги Калиново — Дракино в Серпухове. Как отметили в ведомстве, на участке началось устройство наружного освещения.

«Здесь предстоит установить 130 опор освещения», — говорится в сообщении министерства.

Также ведутся работы по устройству земляного полотна и созданию ливневки. Они выполнены на 47% и 83% соответственно.

Запуск движения по дороге запланирован на четвертый квартал текущего года. Полное завершение работ планируется во втором квартале следующего года.

Реконструкция ведется на участке длиной 1,3 км. Дорогу расширят до четырех полос, построят парковку на 905 машин, реконструируют участок дороги Серпухов — Протвино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии движения по путепроводу в Аникеевке в Красногорске.