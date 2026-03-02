Устройство пешеходного моста через реку Березовец стартовало в Дмитрове

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о начале работ по устройству пешеходного моста через реку Березовец в Дмитровском округе.

В муниципалитете реконструируют мост через канал им. Москвы. В рамках проекта возводится новый мост и сносится старый. Сейчас начались работы по вдавливанию свай пешеходного моста через Березовец. Также начали устраивать водопропускную трубу на съезде на Луговой улице.

Полное завершение реконструкции запланировано на четвертый квартал 2029 года. Реализация проекта позволит повысить качество жизни для 80 тыс. человек.

