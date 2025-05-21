Устройство подпорных стен завершили в Истре в рамках строительства подъезда к лицею им. В. И. Долгих

Работы по устройству всех шести подпорных стен завершились в Истре в рамках возведения второй подъездной дороги к технологическому лицею им. В. И. Долгих. О ходе строительства объекта рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент степень готовности дороги составляет 70%. Запуск движения по ней запланирован на текущее лето — до конца августа.

Также строятся три моста через Беляну и завершается устройство земляного полотна на примыкании к Новорижскому шоссе, с которым будет обеспечена транспортная связь после завершения всех строительных работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход модернизации Володарского шоссе. Она проводится на участке длиной 4,5 км.