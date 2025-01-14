Устройство всех четырех опор путепровода через железную дорогу завершили в Опалихе

В Красногорске установили все четыре опоры путепровода, который возводится в Опалихе, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На объекте также монтируют металлоконструкции пролетного строения путепровода и возводят подпорные стены.

Объект пролегает через железнодорожные пути и строится в составе транспортной развязки. Его протяженность превысит 130 метров. Путепровод свяжет «старую» и «новую» части микрорайона.

Открытие движения запланировано на третий квартал текущего года. Это позволит повысить качество жизни более 25 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о досрочном открытии путепровода у станции «Быково» в Раменском.