Уже более двух тысяч человек воспользовались картой елочных базаров в Подмосковье

С прошлой пятницы интерактивной картой елочных базаров воспользовались уже более двух тысяч человек, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С помощью онлайн-сервиса жители и гости региона могут найти ближайший к дому базар и приобрести елку для своего праздника», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

На карте представлена информация о местах расположения базаров и графике их работы.

Всего в области будет работать 283 елочных базара. В ряде городских округов они уже открылись, однако большинство точек заработает 20 декабря.