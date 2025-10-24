В 11 округах Московской области проведут капремонт спортивных объектов

В 2026 году в 11 округах Подмосковья проведут капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Также в этом году завершим капитальный ремонт стадиона «Полет» в Лыткарино, в Орехово-Зуеве завершили капитальный ремонт стадиона «Торпедо». На территории спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах завершилась реконструкция стадиона, а в Звенигороде продолжаем реконструкцию здания Академии дзюдо», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В следующем году в Ступино обновят стадион «Металлург», в Одинцово – спортивный комплекс «Звезда», ФОК «Старый городок», многофункциональный комплекс «Академия дзюдо», в Сергиево-Посадском – спортивный комплекс «Салют», плавательный бассейн в городе Пересвет. Кроме того, работы пройдут в Балашихе, Богородском, Королеве, Красногорске, Орехово-Зуевском, Павловском Посаде, Электростали и Шаховской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.