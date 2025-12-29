В 2025 году на юго-востоке Подмосковья по программе соцгазификации построили более 52 км сетей

В Подмосковье в 2025 году в рамках программы «Социальная газификация» на юго-востоке возвели более 52 км новых сетей. Об этом сообщили в «Мособлгазе».

В рамках льготной соцгазификации в юго-восточном Подмосковье абонентами «Мособлгаза» благодаря региональным мерам поддержки стали 327 жителей. В рамках быстрой догазификации газ появился в 741 доме.

За год на юго-востоке региона к газу было подключено свыше 4 тыс. домов. Больше всего — в Раменском и Бронницах, где было газифицировано 2,2 тыс. домов.

В Воскресенске к газу подключили 670 домов, в Коломне — 650, в Егорьевске — почти 290, в Луховицах — в 203, в Люберцах — в 191.

