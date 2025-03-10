В 2025 году подмосковным больницам передадут свыше 150 новых аппаратов ИВЛ
Более 150 аппаратов ИВЛ закупят для больниц Подмосковья в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В текущем году для подмосковных больниц планируется закупить свыше 150 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как отметил зампред регионального правительства — глава областного Минздрава Максим Забелин, на закупку нового оборудования будет направлено около 590 млн руб.
Технику приобретут в рамках нацпроекта и передадут 15 медицинским организациям.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для медучреждений региона планируется приобрести свыше 4,3 тыс. новых медицинских аппаратов. Техника поступит в 72 медучреждения.