В 2025 году подмосковным больницам передадут свыше 150 новых аппаратов ИВЛ

В текущем году для подмосковных больниц планируется закупить свыше 150 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметил зампред регионального правительства — глава областного Минздрава Максим Забелин, на закупку нового оборудования будет направлено около 590 млн руб.

Технику приобретут в рамках нацпроекта и передадут 15 медицинским организациям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для медучреждений региона планируется приобрести свыше 4,3 тыс. новых медицинских аппаратов. Техника поступит в 72 медучреждения.