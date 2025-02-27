В 2025 году специалисты «Мособлэнерго» построят более 455 км ЛЭП и введут свыше 203,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Как отметили в ведомстве, работы проведут в рамках инвестиционной программы.

К примеру, в Воскресенске построили подстанцию с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Объект будет обеспечивать электроэнергией пять многоквартирных домов, лицей и здание единого расчетного центра. Кроме того, подстанция обеспечит уличное освещение вокруг Докторовского озера.

«Перевод электроснабжения потребителей на новую подстанцию выполнят в течение первого полугодия», - рассказали в министерстве.

Ранее в ведомстве сообщили, что в течение этого года в регионе на опорах ЛЭП смонтируют 10 тыс. устройств для защиты птиц.