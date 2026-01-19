В 2025 году звание «Почетный донор России» получили 700 жителей Подмосковья

В Подмосковье по итогам 2025 года звание «Почетный донор России» получили 700 жителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что показатель за 2025 год на 11 человек превышает результат за 2024-й. Всего в области проживают около 27,7 тыс. обладателей почетного звания.

Чтобы получить статус почетного донора, нужно сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения и работе крупных медучреждений региона.