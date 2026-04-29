В апреле на территории Московской области стартовал ремонт резиновых покрытий детских площадок

В апреле в регионе приступили к ремонту резиновых покрытий на детских площадках. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Резиновые покрытия из крошки признаны одним из самых безопасных и долговечных решений для игровых зон: они смягчают падения, устойчивы к износу и перепадам температур. Однако даже такие прочные материалы со временем нуждаются в обновлении — появляются трещины, участки с отслоением, неровности, которые могут стать причиной травм.

Наибольший объем ремонтных мероприятий в текущем сезоне запланирован в следующих городских округах: Раменское, Балашиха, Богородское, Дмитровский, Щелково.

Сезон работ напрямую зависит от погодных условий: бригады приступают к восстановлению покрытий только после установления устойчивой теплой и сухой погоды.

Активное участие граждан — важный элемент системы содержания территорий. Если заметили повреждения на детской площадке, сообщить об этом можно двумя способами: обратиться в свою управляющую организацию или в территориальный отдел ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.