Антарктида тает снизу: внезапное открытие ученых предвещает катаклизмы для всей планеты

Лед Антарктиды начинает таять не только сверху, но и снизу — из-за потепления глубинных океанских вод, пишет Daily Mail со ссылкой на работу ученых из центра исследований океана и атмосферы Scripps Institution of Oceanography при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Речь идет о так называемой циркумполярной глубинной воде — сравнительно теплых потоках, которые раньше находились далеко от ледников. Теперь из-за изменений ветров они поднимаются ближе к поверхности и подтачивают ледяные плиты снизу.

Даже при температуре около +2°C эти воды способны разрушать лед, который удерживает огромные массы пресной воды. В случае их потери уровень мирового океана может существенно вырасти.

«Раньше лед был защищен холодной водой, а теперь словно кто-то включил горячий кран», — метафорично объяснила профессор Калифорнийского университета Сара Перки.

Особую тревогу вызывает эффект «замкнутого круга»: таяние открывает доступ еще большему количеству теплой воды, ускоряя разрушение.

Последствия могут затронуть весь мир — от роста уровня моря до изменений океанских течений, включая систему, которая регулирует климат в Европе.

При этом ученые подчеркивают: процесс уже идет сейчас, а не является гипотетическим сценарием будущего.