День Евразийского экономического союза состоится в России в мае

День Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в российских регионах 29 мая. Его цель — повышение узнаваемости евразийской экономической интеграции.

В 2025 году День Евразийского экономического союза проходил в Москве. В этом году мероприятия планируется провести в субъектах России, в том числе в Подмосковье.

В рамках Дня Евразийского экономического союза для жителей были подготовлены различные тематические материалы. Они были доступны в общественном транспорте, на медиаэкранах и информационных стендах.