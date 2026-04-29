Опекунша-мучительница получила срок за издевательства над ребенком

В Мариинске Кемеровской области опекунша 6-летней девочки, оставшейся без попечения родителей, вместо тепла и заботы подарила ребенку боль и страх. Суд установил, что женщина систематически избивала малышку за малейшие проступки. Теперь ей предстоит провести четыре года в колонии общего режима, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Эта история началась с благих намерений. Женщина оформила опеку над девочкой, у которой не было ни мамы, ни папы. Она должна была стать для ребенка защитницей и наставницей. Но очень скоро выяснилось, что девочка попала не в семью, а в застенок.

Суд, изучив материалы дела, установил страшную картину. Опекунша систематически применяла к 6-летней подопечной физическое насилие. Поводом для наказаний становились любые незначительные проступки: не тот взгляд, не то слово, не так убранная игрушка. Ребенок испытывал не только физическую боль — девочка жила в постоянном страхе, что нанесло тяжелую психологическую травму.

В Объединенном пресс-центре судов Кузбасса сообщили, что вина 40-летней женщины была полностью доказана в ходе следствия. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Но государство не только наказало преступницу, но и попыталось хоть как-то компенсировать страдания маленькой жертвы. Суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда. Осужденная опекунша обязана выплатить своей бывшей подопечной 300 тысяч рублей.

Для 6-летнего ребенка, пережившего ад в месте, где он должен был обрести семью, деньги вряд ли станут утешением. Но сам факт приговора — важный сигнал. Закон жестко наказывает тех, кто использует уязвимое положение детей для удовлетворения своих жестоких наклонностей. Девочка теперь — под защитой государства, а ее мучительница отправится за решетку.

