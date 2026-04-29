Более 20 сотрудников Талдомского лесничества расчищают завалы на дорогах

После сильного снегопада и порывистого ветра, обрушившихся на Подмосковье, в регионе продолжаются работы по устранению последствий стихии. Из‐за непогоды во многих местах упали деревья — это создало серьезные препятствия для движения транспорта на региональных дорогах. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Особенно сложная ситуация сложилась в Талдомском городском округе. Здесь к масштабной расчистке оперативно подключились специалисты местного лесничества. Подразделение Комитета лесного хозяйства Московской области мобилизовало более 20 сотрудников для решения экстренной задачи.

Бригады работают практически в круглосуточном режиме: оперативно выявляют участки с поваленными деревьями, демонтируют и вывозят крупные стволы и ветви с проезжей части, расчищают обочины, чтобы обеспечить безопасный разъезд транспорта, контролируют состояние дорожного полотна после удаления завалов, координируют действия с дорожными службами и ГИБДД для минимизации помех движению.

Благодаря слаженной и энергичной работе команде уже удалось освободить от завалов ключевые трассы, ведущие к населенным пунктам, и восстановить безопасный проезд для транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб региона.