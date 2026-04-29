Витилиго — это хроническое заболевание кожи, при котором появляются белые пятна из-за потери пигмента, пишет Daily Mail. Интерес к нему вновь вырос после обсуждений, связанных с внешностью Майкла Джексона на фоне нового биографического фильма о жизни музыканта.

Причина — сбой в иммунной системе: организм атакует клетки, вырабатывающие меланин. В результате кожа теряет цвет, чаще всего на лице, руках и вокруг глаз. Болезнь не заразна и не причиняет физической боли, но может сильно влиять на самооценку.

«Это не просто косметическая проблема — она серьезно отражается на уверенности и психическом состоянии. Человек вынужден „скрываться“ от удивленных взглядов. Никому не хочется чувствовать себя белой вороной», — отметил врач британской Национальной системы здравоохранения Дев Пател.

У Майкла Джексона витилиго диагностировали в 1980-х. Сначала он скрывал пятна перчаткой, а позже использовал макияж и осветляющие средства, чтобы выровнять тон кожи.

Витилиго встречается примерно у 1% людей по всему миру и может проявиться в любом возрасте, чаще — до 30 лет. Точные причины неизвестны, но роль играют генетика, стресс и заболевания.

Полностью вылечить болезнь нельзя, однако некоторые препараты позволяют частично вернуть пигментацию. В любом случае, нужно учиться видеть прекрасное даже в аномалиях нашей внешности.